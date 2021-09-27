"Для меня понимание первого и второго места в УПЛ на сегодня уходит в тень. Мы докатились до такого, что со следующего года непосредственно наши команды в Лигу чемпионов не выходят.

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Да, у второй команды будет больше соперников в квалификации, но неизвестно, что лучше – стартовать сразу с 4-й стадии или постепенно, с более слабыми командами, входить в эту Лигу чемпионов.

Первое место обесценено. Если у нас не будет 4-5 клубов, как вот сейчас Металлист рвется в УПЛ, то ничего не будет. Мы не будем двигаться. Смотрите на результаты еврокубков. Мы были на 9-м месте, потом на 10-м, а сегодня мы едва держимся за 11-ю строчку", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, в таблице УЕФА Украина опустилась на 11-ю строчку и потеряла гарантированное место в групповом этапе Лиги чемпионов.

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