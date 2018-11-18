"Первое футбольное ТВ в Украине начиналось с небольших комнат", – Денисов поздравил каналы Футбол 1/2 с 10-летием

Генеральный директор каналов Футбол 1/2 Александр Денисов рассказал о начале функционирования и успехи первого футбольного канала в Украине.

"Сегодня телеканалам Футбол 1/Футбол 2 исполняется 10 лет. Всегда интересно вспоминать с чего все начиналось. Сначала были небольшие комнаты, в которых сидело несколько человек и думали, как создать первое футбольное телевидение в Украине. Было непросто, ведь аналогов не существовало. Невозможно было взять пример, почерпнуть опыт, найти специалистов, такого количества журналистов и комментаторов. Тем не менее, эта история состоялась и нам уже 10 лет.

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Что такое 10 лет? Это многолетнее крепкое партнерство с такими мировыми именами, как УЕФА, и ведущими европейскими лигами. Это качественные собственные футбольные трансляции украинского футбола и нашей сборной. Это десятки проектов и передач собственного производства. Это масса экспериментов, которые нам удалось воплотить в жизнь. Мне кажется, мы прожили очень счастливые 10 лет.

Мы были не только свидетелями, но и участниками ЕВРО-2012, работали из Бразилии на ЧМ-2014, создавали качественный продукт вокруг сборной на ЕВРО-2016 и участвовали в проведении финала Лиги чемпионов в Киеве", – написал Денисов в своем Фейсбук.

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