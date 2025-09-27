Александрия одолела Полтаву в матче 7-го тура УПЛ. Видео гола и обзор опасных моментов встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Моментов в первом тайме было немного. Из интересного отметим возвращение Мигеля Кампуша после дисквалификации, который уже на 7-й минуте травмировал Вивдича. А на 45+2 минуте Теди Цара забил единственный мяч во встрече. Ермолов пробил с правого края штрафной, среагировал на сейв вратаря и сумел отдать в центр, а Цара замкнул в пустые ворота.

Александрия удержала минимальную победу над Полтавой

Во втором тайме моментов также было немного, поэтому Александрия впервые в этом сезоне не пропустила и обогнала Полтаву, набрав 7 очков (13 место). Новичок УПЛ остался четырнадцатым с 4 баллами в активе.