Первая смерть от коронавируса среди действующих футболистов – жертвой стал 25-летний игрок

Печальные новости пришли из Боливии – COVID-19 унес жизнь 25-летнего Дейбера Франца Романа Гузмана.

Боливийский футболист Дейбер Франц Роман Гузман стал жертвой коронавируса. 25-летний игрок несколько недель находился в больнице, однако медики не смогли спасти ему жизнь. У него осталась жена и две дочери. Это первый официально подтвержденный случай смерти действующего футболиста от COVID-19 в мире, информирует Marca.

Экс-игрок Ромы умер в 21-летнем возрасте – ранее он стал беженцем из-за агента-афериста

Гузман выступал за одну из команд второго дивизиона Боливии. Незадолго до смерти коронавирус унес жизни отца и дяди футболиста, которые проживали вместе с ним. Федерации футбола страны уже выразили свои соболезнования семье Гузмана.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 все топ-чемпионаты Европы, а также УПЛ, ушли на вынужденную паузу. Уже возобновились соревнования в Германии, а сегодня первые матчи пройдут и в Украине.

Его убили за велосипед: Дмитрий Джулай – о гениальном Тринче