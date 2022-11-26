Боление за свою сборную в Катаре далеко не всегда завершается счастливым итогом.

Футбольная ассоциация Уэльса официально подтвердила смерть фаната Кевина Дэвиса во время Мундиаля.

Уэльс – Иран – 0:2 – видео голов и обзор матча с первым удалением на ЧМ-2022 и рекордом Бейла

Болельщик "драконов" прибыл в Катар вместе с сыном и друзьями. Грустный конец постиг Кевина, когда ему было 62 года. Пока все указывает на смерть от "естественных причин". ФА Уэльса находится в постоянном контакте с семьей жертвы и обещает оказать всяческую помощь.

Спасти "драконов" на ЧМ-2022 может только чудо. Обидчикам сборной Украины нужно побеждать Англию и надеяться на ничью в матче Иран – США.

Уэльс драматически проиграл Ирану в меньшинстве на 90+8 – безумное везение и кунг-фу вратаря не спасли Бейла и Ко