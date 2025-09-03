Защитник Василий Буртник, который недавно присоединился к Динамо, поделился первыми впечатлениями после подписания соглашения с киевлянами.

– Василий, о тебе очень мало информации в интернете: до прошлого сезона фактически не нашли ни одного упоминания. Расскажи, откуда ты родом, когда начал заниматься футболом, за кого выступал на детском уровне и имеешь ли какие-то достижения?

– Я из города Городенка, что на Ивано-Франковщине. Там и начал заниматься футболом в шесть лет в местной ДЮСШ. В 12 лет прошел отбор в Академию футбола УФК-Карпаты (Львов), где провел пять полных лет (с 7 по 11 классы). Из достижений могу выделить год, когда в возрастной категории U-15 мы получили "бронзу" – в то время для нас это было очень весомое достижение.

– Как в целом узнал о заинтересованности со стороны Динамо? Кто сообщил и какой была реакция родных, партнеров и тренера в Ниве?

– Несколько дней назад мы сыграли календарный матч с Агробизнесом (игра завершилась вничью – 0:0). Я по привычному графику вернулся домой, и через два часа после его завершения мне позвонил главный тренер Юрий Вирт, сказав, что имеет для меня очень хорошую новость – я еду в Динамо Киев. Моя первая реакция – шок, показалось, что это какая-то шутка... Потом он подробно рассказал о заинтересованности, – заявил Буртник для пресс-службы Динамо.

Напомним, арендное соглашение с футболистом, который принадлежит тернопольской Ниве, будет действовать один год.

В прошлом сезоне Буртник защищал цвета ивано-франковской Реверы 1908 во Второй лиге, где провел 17 поединков во всех турнирах. На старте нынешнего сезона он подписал контракт с тернопольской Нивой, выступающей в Первой лиге, и успел отыграть 5 матчей.

