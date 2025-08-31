Верес в матче 4-го тура УПЛ сезона 2025/26 одержал победу над ЛНЗ со счетом 2:0. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Уже на старте поединка Верес открыл счет: после вбрасывания из аута Харатин навесил в штрафную, где Бойко точным ударом в левый нижний угол заставил капитулировать голкипера соперников.

Верес одержал дебютную победу в новом чемпионате, сенсационно переиграв ЛНЗ – черкасцы пропустили первые голы в сезоне

Во втором тайме гости провели еще одну результативную атаку. Шарай обыграл защитника на левом фланге и прострелил в центр штрафной, а Ндукве опередил Кузыка и отправил мяч в сетку. Второй гол Вереса закрепил победу ровенчан в этом матче, которая стала первой в новом сезоне УПЛ. ЛНЗ же, в свою очередь, пропустил первые голы.

"К завершению карьеры готовлю себя не первый год": экс-капитан Вереса сменил профессию и бросает вызов Карпатам и Руху