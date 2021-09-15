Первая победа туринцев под руководством Аллегри в видеообзоре матча Мальме – Ювентус – 0:3
10:34 - Читати українською
Ювентус без проблем разгромил Мальме в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Мальме – Ювентус.
завершено
Алекс Сандро 23’
Пауло Дибала 43’
Альваро Мората 45+1’
23’ Алекс Сандро
43’ Пауло Дибала
45+1’ Альваро Мората
После неудачного старта в Серии А Ювентус наконец одержал первую победу во время второго прихода Массимилиано Аллегри. Счет открыл Алекс Сандро, который головой в падении замкнул навес Куадрадо.
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Перед перерывом туринцы умудрились забить еще дважды за 2 минуты. Сначала Дибала реализовал пенальти за фол на Морате, а уже в следующем эпизоде Пауло ассистировал испанскому форварду. Таким образом, Ювентус вместе с Челси возглавляет группу H, набрав 3 очка.
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