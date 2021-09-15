Ювентус без проблем разгромил Мальме в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Мальме – Ювентус.

После неудачного старта в Серии А Ювентус наконец одержал первую победу во время второго прихода Массимилиано Аллегри. Счет открыл Алекс Сандро, который головой в падении замкнул навес Куадрадо.

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Перед перерывом туринцы умудрились забить еще дважды за 2 минуты. Сначала Дибала реализовал пенальти за фол на Морате, а уже в следующем эпизоде Пауло ассистировал испанскому форварду. Таким образом, Ювентус вместе с Челси возглавляет группу H, набрав 3 очка.