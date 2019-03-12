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Первая победа Раньери после возвращения в Рим в видеообзоре матча Рома – Эмполи

10:56 35 Читати українською
Первая победа Раньери после возвращения в Рим в видеообзоре матча Рома – Эмполи
Рома – Эмполи – 2:1

Рома в родных стенах минимально переиграла Эмполи в первом матче римлян под руководством Клаудио Раньери.

9’ Стефан Эль-Шаарави
33’ Патрик Шик
80’ Алессандро Флоренци
 
Жезус Жуан 12’

Хозяевам удалось забить быстрый гол. Эль-Шаарави воспользовался отскоком и эффектно пробил по воротам Эмполи из-за пределов штрафной – без шансов для голкипера. Уже через 3 минуты Эмполи сумел восстановить паритет. Жуан срезал мяч в собственные ворота.

Рома победила Эмполи в первом матче под руководством Раньери

На 33-й минуте Шик переиграл защитника в воздушной борьбе и результативно пробил головой. Гол Патрика оказался последним в этой встрече. Таким образом, Рома одержала первую победу под руководством Клаудио Раньери.

После 27 матчей римляне занимают 5 место в Серии А (47 очков), а Эмполи идет на 17 позиции (22 пункта).

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Теги
Италия Рома - Эмполи Рома Рома Эмполи Эмполи Клаудио Раньери Клаудио Раньери Видеоновости
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