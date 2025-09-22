Карпаты в рамках 6-го тура УПЛ 2025/26 одолели Оболонь (2:0). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Карпаты подходили к матчу с Оболонью на фоне неудачной серии – львовяне не одержали ни одной победы в пяти турах УПЛ и вылетели из Кубка, уступив среди прочих двум новичкам лиги и Буковине.

Уже на 5-й минуте Карпаты вышли вперед: Ломницкий срезал мяч в собственные ворота после подачи Мирошниченко с углового – автогол, 0:1.

Во втором тайме Бабогло переиграл свежего Приймака и замкнул навес Мирошниченко – 0:2! Счет остался неизменным до финального свистка, поэтому Карпаты наконец-то одержали первую победу в сезоне.

