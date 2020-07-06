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Первая победа Ливерпуля после чемпионства в видеообзоре матча против Астон Виллы

07:30 - Читати українською
Первая победа Ливерпуля после чемпионства в видеообзоре матча против Астон Виллы
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль рамках 33-го тура АПЛ обыграл Астон Виллу. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Астон Вилла на "Футбол 24".

71’ Садио Мане
89’ Кёртис Джонс
 
71’ Садио Мане
89’ Кёртис Джонс

Командам длительное время никак не удавалось открыть счет. Лишь под конец матча голы Садио Мане и Куртиса Джонса позволили Ливерпулю одержать первую победу в статусе чемпионов Англии. Свой первый матч после досрочного завоевания золотых медалей "красные" проиграли Манчестер Сити (0:4).

Ливерпуль не без проблем переиграл Астон Виллу, Бернли не удержал победу над Шеффилд Юнайтед: 33-й тур АПЛ

Победа в отчетной встрече позволила Ливерпулю набрать 89 очков и увеличить отрыв от второго места до 23-х пунктов. Астон Вилла осталась в зоне вылета.

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Англия Видеоновости Ливерпуль Ливерпуль Астон Вилла Астон Вилла Ливерпуль - Астон Вилла
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