Защитник Александр Зинченко из-за недостаточной готовности оказался вне заявки на игру. На позиции украинца вышел новичок Юррьен Тимбер.

Арсенал бил Ноттингем Форест в странном матче АПЛ - 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка

За весь первый тайм Ноттингем смог только однажды наносить удар по воротам Арсенала. Команда Артеты имела значительное преимущество во владении, что позволило "канонирам" дважды отличиться. Нкетия и Сака записали в свой актив по голу. Но стоит отметить и ассист Мартинелли в момент с первым голом – это было эффектно.

После перерыва Арсенал продолжил давить на соперника, впрочем, Ноттингем смог удачно использовать один из немногочисленных моментов. Под занавес игры Авоньи сократил отставание. Арсенал удержал свое преимущество и набрал первые три очка.