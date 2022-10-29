Первая победа Де Дзерби в АПЛ в видеообзоре поединка Брайтон – Челси – 4:1
21:10 - Читати українською
Брайтон неожиданно разгромил Челси в поединке 14-го тура АПЛ, впервые выиграв под руководством Роберто Де Дзерби. Смотрите видео голов и обзор встречи Брайтон – Челси на "Футбол 24".
14’ Рубен Лофтус-Чик
42’ Трево Чалоба
90+2’ Паскаль Гросс
Кай Хаверц 48’
14’ Рубен Лофтус-Чик
42’ Трево Чалоба
48’ Кай Хаверц
90+2’ Паскаль Гросс
"Чайки" шокировали Челси на 5 минуте – Троссар поиздевался над Кепой и защитниками, прежде чем отправить мяч в сетку ворот. До перерыва счет стал разгромным благодаря игрокам лондонцев – Лофтус-Чик и Чалоба отличились в собственные ворота.
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После перерыва Хаверц отыграл один мяч, но этого не хватило для камбэка. Более того – Грос в конце игры добил Челси и поставил точку в победном для подопечных Де Дзерби матче.
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