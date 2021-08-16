Барселона стартовала в чемпионате Испании победой над Реал Сосьедадом в рамках 1-го тура. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Барселона – Реал Сосьедад на "Футбол 24".

Барселона классно начала поединок и могла выйти вперед уже на 12 минуте встречи, но Гризманн пробил в перекладину после подачи с углового. А первый гол каталонцев после ухода Месси забил другой легендарный игрок "блаугранас" – Жерар Пике, который замкнул подачу Депая.

Барселона з дублем Брейтвейта переграла Реал Сосьєдад – Депай віддав асист у дебютному матчі за "блаугранас"

Первая половина завершилась преимуществом Барсы в 2 мяча – Де Йонг нашел голову Брейтуэйта в штрафной. После перерыва датчанин оформил дубль, добив мяч в ворота после рикшошету. Лобете и Оярсабаль сыграли 2 гола, но Серхи Роберто поставил точку во встрече.