Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте: после розыгрыша углового мяч отскочил к Макгину, который с лету пробил в ближний угол. Голкипер итальянцев Скорупски не смог спасти команду, ведь перед ним скопилось слишком много игроков.

Лига Европы: Астон Вилла одолела Болонью с фиаско форварда сборной Англии, победа команды Фонсеки

Во втором тайме Вилла получила шанс удвоить преимущество – Уоткинс на 65-й минуте заработал пенальти и сам его исполнял. Однако англичанин пробил слишком просто, почти по центру, и Скорупски успел отбить удар ногами. Несмотря на этот промах, команда из Бирмингема удержала минимальное преимущество и одержала победу 1:0.

Команда наконец-то одержала первую победу в текущем сезоне. До этого бирмингемцы не могли отпраздновать ни одного успеха в шести стартовых поединках во всех турнирах.

