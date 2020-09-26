Первая неудача команды Максимова в видеообзоре матча Ворскла – Мариуполь
20:35 - Читати українською
Ворскла и Мариуполь не смогли забить мяч в поединке 4 тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча.
90+5’ Никита Петерман
Мариуполь сделал ставку на стандарты, а Ворскла пыталась отвечать стремительными атаками с участием Кане и Кулача. Команды имели свои моменты, однако ни один из них не удавалось довести до логического завершения.
Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ
После перерыва были намеки на пенальти в обоих штрафных площадках – арбитр молчал. В конце концов, в протокол попал только хавбек азовцев Никита Петерман, который получил вторую желтую карточку. 0:0 – Ворскла впервые потеряла очки и только сравнялась с Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ.
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