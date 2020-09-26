Мариуполь сделал ставку на стандарты, а Ворскла пыталась отвечать стремительными атаками с участием Кане и Кулача. Команды имели свои моменты, однако ни один из них не удавалось довести до логического завершения.

Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ

После перерыва были намеки на пенальти в обоих штрафных площадках – арбитр молчал. В конце концов, в протокол попал только хавбек азовцев Никита Петерман, который получил вторую желтую карточку. 0:0 – Ворскла впервые потеряла очки и только сравнялась с Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ.