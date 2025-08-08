Ворскла принимала ЮКСА во втором туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 2-й тур

Ворскла – ЮКСА – 3:0

Голы: Байдал, 18, Войцеховский, 44, Семотюк, 67 (пен)

На 60-й минуте удален Червак (Ворскла)

Программу второго тура Первой лиги открывал матч Ворсклы и ЮКСА. Напомним, обе команды стартовали в чемпионате с побед – Ворскла одолела Феникс-Мариуполь (2:1), а ЮКСА минимально обыграла Подолье (1:0).

Матч в целом проходил под диктовку полтавской команды, которая действовала интереснее и еще в первом тайме получила солидное преимущество. На 18-й минуте Байдал замкнул высокий навес с левого фланга и головой пробил в противоход вратарю, открыв счет. А под занавес тайма Войцеховский воспользовался хаосом в штрафной площадке ЮКСА и добил мяч в ворота после рикошета от защитника.

Во втором тайме ЮКСА пыталась найти свой шанс и теоретически могла рассчитывать на спасение, ведь на 60-й минуте Червак получил вторую желтую карточку за срыв опасной атаки и оставил Ворсклу в меньшинстве. Впрочем, именно полтавчане быстро "закрыли" игру – уже через 7 минут после удаления Семотюк реализовал пенальти, который сам и заработал.

Матч завершился со счетом 3:0 – очень уверенная победа Ворсклы.

