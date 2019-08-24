Первая лига: Черноморец с двумя удалениями проиграл Волыни, Авангард сравнялся с лидерами

Завершились очередные матчи 5-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги.

Первая лига, 5 тур

Авангард – Оболонь-Бровар – 1:1

Голы: Кириенко, 73 (п) – Терехов, 80

Волынь – Черноморец – 3: 2

Голы: Кожанов, 4 (п), Горопевшек, 14 Волошинович, 28 – Павлов (25 (п), Гошкодеря, 86

Удаления: Воронин, 2, Норенков, 89 (оба – Чорноморец)

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Черноморец после двух побед в стартовых турах проигрывает уже 3 матча подряд. На этот раз "моряки" уступили Волыни. Лучане еще в первом тайме забили три гола в ворота соперников, на что те смогли ответить лишь однажды. В конце матча Гошкодеря сократил отставание до минимума, но на большее Черноморца не хватило.

Краматорский Авангард потерял шанс единолично возглавить турнирную таблицу, сыграв вничью с Оболонью-Бровар. Теперь сразу три команды имеют по 10 очков – кроме Авангарда, еще Агробизнес и Ингулец.