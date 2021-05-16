Первая лига, 26 тур

Кристалл – Прикарпатье – 0:1

Гол: Пастух, 83

Волынь – Горняк-Спорт – 2:0

Голы: Оринчак, 63, Кобзар, 85

Альянс – Оболонь – 1:0

Гол: Писный, 15

Нива Т – ВПК-Агро – 1:2

Голы: Кисленко, 61 – Кулиш, 43, Билый, 84

Полесье – Авангард – начало в 17:00

Металлист 1925 – Верес – начало в 17:00

Металлист 1925 призвал УАФ использовать VAR в матчах претендентов на выход в УПЛ

Кристалл уже почти потерял шансы покинуть последнее место в турнирной таблице, но на растерзание соперникам сдаваться не собирается. Прикарпатье одолело херсонцев только минимально, да еще и без скандала не обошлось. Единственный мяч во встрече забил Пастух. Хозяева апеллировали по поводу офсайда, но рефери был неумолим. Похоже, один из болельщиков Кристалла тоже решил, что его команду судят несправедливо, и выбежал на поле.

Волынь обыграла Горняк-Спорт. Оба гола лучане забили во втором тайме. Сначала отличился Оринчак, а под конец матча Кобзар записал в свой актив первый мяч в нынешнем сезоне. Эта победа позволяет Волыни оставаться в борьбе за путевку в элиту. За четыре тура до финиша главная команда Луцка отстает от проходного третьего места на пять пунктов, имея игру в запасе.

Тернопольская Нива не смогла стабилизировать результаты и в очередной раз после победы потерпела поражение. На этот раз торжествовал ВПК-Агро, забив решающий гол с пенальти. Еще хуже дела у Оболони. "Пивовары" с начала апреля выиграли лишь один матч, потерпев пять поражений при одной ничей. Вместо борьбы за повышение в классе команда скатилась в середину таблицы.