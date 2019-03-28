Первая лига: Волынь разгромно победила Сумы, забив 7 мячей

Волынь камня на камне не оставила от Сум в матче 20-го тура Первой лиги.

Украина. Первая лига, 20-й тур

Сумы – Волынь – 0:7

Голы: Горопевшек, 13 Хагназари, 32, 57, Бартулович, 61 (пен.), Волошинович, 62, 85, Климец, 90+2

Волынь не заметила Сумы в матче 20-го тура розыгрыша Первой лиги. Подопечные Тлумака дважды забили до перерыва и еще пять раз огорчили голкипера хозяев после перерыва. Дубль в свой актив записали Хагназари и Волошинович. Еще по одному мячу забивали Горопевшек, Бартулович, который реализовал пенальти, и Климец.

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Отметим, что Сумы сейчас сильно лихорадит, команда даже не смогла появиться на матч предыдущего тура. Из-за определенных неигровых причин сумчане не смогли принять участие в матче с Агробизнесом, который должен был состояться в Волочиске.

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