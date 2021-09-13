Первая лига: Волынь обыграла Олимпик и покинула зону вылета, Альянс поиздевался над тернопольской Нивой
Состоялись поединки 8-го тура Первой лиги. Читайте отчет встреч на Футбол 24.
Первая лига, 8-й тур
Олимпик – Волынь – 1:2
Голы: Белый, 20 (пен.) – Кобзар, 10, Хагназари, 12
Удаление: Ходуля, 90+4 (О)
Нива Тернополь – Альянс – 1:5
Голы: Кисленко, 75 – Загинайлов, 9, 62, Писный, 13 Пиднебенный, 15, Шарай, 51
Удаление: Шарай, 60 (А)
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Волынь на выезде против Олимпика быстро получила преимущество в два мяча. Особенно красивым выдался второй гол гостей, Хагназари с дальней дистанции забросил мяч "за шиворот" голкиперу соперника. Перед завершением первого тайма арбитр возобновил интригу, назначив пенальти в ворота гостей, который был успешно реализован. Команда Волыни все же сумела удержать победу и заработала три очка, которые позволили команде подняться на 10-ю строчку. Олимпик остался 12-м.
Тернопольская Нива в родных стенах разгромно уступила Альянсу, который уже подобрался к лидерам таблицы. Хозяева умудрились пропустить 5 мячей, на что ответили лишь голом престижа. После 8-ми туров Первой лиги Альянс расположился на 5-м месте, Нива – 7-я.
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