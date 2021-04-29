Первая лига: Волынь неожиданно уступила Полесью с эпичным привозом голкипера и ухудшила шансы на выход в элиту
В четверг состоялись поединки 24-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Первая лига 2020/21, 24-й тур
Полесье – Волынь – 1:0
Гол: Коваль, 7
Удаление: Галенков, 64 (Полесье)
Металлист 1925 – Горняк-Спорт – начало в 15:00
Агробизнес – Верес – начало в 16:00
Поединок начался с курьезного гола Полесья – Коваль запрессинговал голкипера Волыни и заставил его ошибиться, забив уже на 7-й минуте встречи. После забитого мяча Полесья грамотно защищался, а Волынь не создала большого количества моментов. После перерыва житомиряне остались в меньшинстве из-за фола последней надежды Галенкова, но "крестоносцы" даже в большинстве не смогли спасти хотя бы ничью.
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Таким образом, Волынь набрала 37 очков и осталась на 5 строчке турнирной таблицы, Полесье с 28 пунктами осталось десятым.