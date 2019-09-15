Первая лига: Волынь на последних секундах спаслась в матче с Балканами

В матче 9 тура Первой лиги Волынь дома расписала результативную мировую с Балканами.

Первая лига, 9 тур

Волынь – Балканы – 2:2

Голы: Цюпа, 67, Бартулович, 90+4 (пен.) – Златов, 15 (пен.), Паламар, 38

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Луцкая Волынь в матче 9 тура Первой лиги дома принимала Балканы. Гости шокировали соперника в первом тайме точными ударами Златова и Паламара. Хозяева пришли в себя только после перерыва и начали давить на ворота команды из Одесской области. Это воплотилось в гол Цюпы на 67-й минуте, а на последних секундах волыняне заработали пенальти, который реализовал Младен Бартулович.

Волынь после 9 туров набрала 13 очков и находится на 8 позиции в турнирной таблице, Балканы занимают 13 место, набрав 6 пунктов.