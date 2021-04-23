Первая лига: Волынь и Альянс расписали огненную ничью с шедевром, Черноморец закрепился на второй строчке
В пятницу, 23 апреля, состоялись два матча 23-го тура Первой лиги. Один из них подарил очень красивый гол.
Первая лига, 23-й тур
Волынь – Альянс – 2:2
Голы: Орынчак, 41 (пен), 81 (пен) – Писный, 36, Ярошенко, 77
Удаление: Неплях, 81 (Яльянс)
Черноморец – ВПК-Агро – 2:0
Голы: Коркишко, 21 (пен), Сухоручко, 82
Черноморец без проблем разобрался с ВПК-Агро. Гол с пенальти в исполнении Коркишко в середине первого тайма и точный удар Сухоручко подарили одесситам 3 зачетных балла, которые помогли им закрепиться на 2 месте с 48 очками. ВПК-Агро остался на 10 месте.
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Волынь и Альянс были настроены на борьбу и активную игру. В первом тайме команды отличились по разу, а во второй 45-минутке шедевр вывел Альянс вперед. Волынь сфолила в метрах 30 от ворот, но для Ярошенко это не было проблемой. Он подошел к мячу и мощным ударом снял паутину с ворот Леванидова. Лучане ответили вторым голом Орынчака с пенальти, а финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. Волынь осталась на 5 строчке, Альянс идет восьмым.
Шедевр Альянса: