Первая лига: Волынь догнала лидеров, Ковалец одержал вторую подряд победу с Черноморцем

В рамках 21-го тура Первой лиги Волынь обыграла Оболонь-Бровар, а Черноморец одолел Прикарпатье. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Первая лига 2019/20, 21-й тур.

Прикарпатье – Черноморец – 0:1

Гол: Штогрин, 60

Волынь – Оболонь-Бровар – 1:0

Гол: Кожанов, 38

Черноморец второй раз подряд одержал победу под руководством Ковальца. На этот раз пострадало Прикарпатье. Команды проводили довольно ровный поединок, однако все решил гол Штогрина, который замкнул прострел с левого фланга.

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А Волынь обыграла Оболонь-Бровар в поединке лидеров Первой лиги. Победу принес Кожанов после классной контратаки, которую начал голкипер Волыни после углового вблизи собственных ворот. Денис получил передачу от партнера, выскочил один на один с вратарем Оболони и спокойно переиграл его.

Таким образом, Волынь набрала 41 очко и поднялась на третье место – Металлист 1925 и Ингулец расположились выше только из-за лучшей разницы голов. Оболонь-Бровар опустилась на 7 место с 38 пунктами. Победа Черноморца позволила одесситам набрать 28 очков и остаться на 10 строчке, Прикарпатье же расположилось на 12 месте с 20 зачетными баллами.

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