Первая лига: Волынь догнала лидеров, Агробизнес разгромно проиграл аутсайдеру

Состоялись очередные матчи 16-го тура Первой Лиги. Волынь и Кремень одержали победы.

Первая лига, 16 тур

Кремень – Агробизнес – 4:0

Голы: Козьбан, 37, 55, 86, Зозуля, 71

Волынь – Авангард – 2:1

Голы: Брюхнов, 31 (авт), Бартулович, 40 – Яворский, 44

Ковалец: У Оболони-Бровар есть все, чтобы играть в УПЛ

Кремень неожиданно нанес крупное поражение Агробизнесу. Хозяева одержали лишь вторую победу в сезоне, до этого матча их безвыигрышная серия в чемпионате насчитывала 13 поединков. Агробизнес, который в начале первенства находился среди лидеров, скатился в середину таблицы.

Волынь удержала домашнюю победу над Авангардом. Все голы в отчетном матче были забиты еще до свистка на перерыв. Таким образом, лучане набрали 31 очко и догнали Металлист 1925 и Оболонь-Бровар по количеству зачетных пунктов. Правда, оба конкурента провели на один матч меньше.