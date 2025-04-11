11 апреля состоялось два поединка Первой лиги Украины после разделения команд на группы. Смотрите отчеты о матчах и счета на "Футбол 24".

Первая лига. Группа выбывания. 3-й тур

Виктория Сумы – Прикарпатье – 1:1

Голы: Новотрясов, 5 – Хома, 17

Первая лига. Группа повышения в классе. 2-й тур

СК Полтава – Эпицентр – 2:3

Голы: Марусич, 50, Стрельцов, 62 – Беженар, 41, Савчук 76, Кравчук, 81

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После вылета в четвертьфинале Кубка Украины сумская команда Виктория принимала в домашнем матче Прикарпатье. Хозяева матча быстро вышли вперед благодаря голу Новотрясова, но гости ответили выстрелом Хомы. Во втором тайме команды голов не забивали.

Коллектив из Сум после ничьей 1:1 занимает первое место в группе выбывания, опережая тернопольскую Ниву на 3 очка. А вот Прикарпатье ожидает борьба за выживание – у них 13 место и равное количество баллов с Металлургом, который находятся в зоне переходных матчей.

Закрывала игровой день в Первой лиге встреча лидеров турнирной таблицы – Эпицентр приехал в гости к СК Полтавы. В случае победы подопечные Сергея Нагорняка могли оформить солидный отрыв. На 41-й минуте Беженар забил гол в раздевалку хозяевам. Полтавчане на старте второго тайма ответили мячами Марусича и Стрельцова. Однако последнее слово было за Эпицентром: Савчук и Кравчук оформили победу для гостей со счетом 3:2.

Благодаря победе Эпицентр закрепился на первом месте. СК Полтава может потерять вторую строчку, если Агробизнес выиграет свой следующий матч.

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