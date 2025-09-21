Первая лига, 7-й тур

Виктория – Подолье – 0:0

Нереализованный пенальти: Евпак, 38

В первом матче игрового дня сумская Виктория принимала дома Подолье. Перед матчем гости находились на последнем месте в Первой лиге, а Виктория, несмотря на удачные выступления в Кубке, была лишь 11-й. Первый тайм проходил при небольшом преимуществе хозяев, но каких-то опасных моментов не было.

Впрочем, на 38-й минуте Рудюк руками прихватил Кныша в штрафной – судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Евпак неплохо пробил пенальти, но Юрчук выручил свою команду, не дав Виктории даже права на угловой. Сумчане могли забить второй мяч на старте второго тайма, но Сасовский выиграл верховую борьбу, но в ворота с близкого расстояния не попал.

Виктория больше атаковала, но команде не хватало завершающего удара. На 82-й минуте вратарь парировал мощный удар из-за пределов штрафной от Савина. В итоге матч завершился вничью.

