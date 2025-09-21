Первая лига, 7-й тур

Виктория – Подолье – 0:0

Нереализованный пенальти: Евпак, 38

МФК Металлург – Феникс-Мариуполь – 1:1

Голы: Бандурин, 33 – Ременяк, 4

В первом матче игрового дня сумская Виктория принимала дома Подолье. Перед матчем гости находились на последнем месте в Первой лиге, а Виктория, несмотря на удачные выступления в Кубке, была лишь 11-й. Первый тайм проходил при небольшом преимуществе хозяев, но каких-то опасных моментов не было.

Впрочем, на 38-й минуте Рудюк руками прихватил Кныша в штрафной – судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Евпак неплохо пробил пенальти, но Юрчук выручил свою команду, не дав Виктории даже права на угловой. Сумчане могли забить второй мяч на старте второго тайма, но Сасовский выиграл верховую борьбу, но в ворота с близкого расстояния не попал.

Виктория больше атаковала, но команде не хватало завершающего удара. На 82-й минуте вратарь парировал мощный удар из-за пределов штрафной от Савина. В итоге матч завершился вничью.

В другом матче дня Металлург играл с Фениксом-Мариуполем. Несколько дней назад эти команды встречались в 1/16 финала Кубка Украины, тогда подопечные Максима Фещука одержали победу в серии пенальти.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте Богданов выполнил подачу на ближнюю стойку, которую замкнул Ременяк. Еще в первом тайме Металлург сравнял счет Иродовский прошелся по флангу и сделал навес в направлении Бандурина, который головой пробил в нижний угол.

На 57-й минуте Феникс-Мариуполь заработал опасный стандарт, мяч после удара Панчишина задел перекладину. В конце встречи Металлург едва не вырвал победу Близниченко вывели под удар, но вратарь отбил мяч, который летел в угол. В итоге команды не смогли выявить победителя. Так же как и в Кубке основное время завершилось со счетом 1:1.

