Первая лига 2020/21, 11-й тур

Авангард – Полесье – 0:3

Голы: Понедельник, 55, Галенко, 58, Гавриленко, 76

Верес – Металлист 1925 – 0:0

ВПК-Агро – Нива Т – 1:0

Гол: Шмигельский, 21

Горняк-Спорт – Волынь – 0:3

Голы: Кизилатеш, 6, 14, Протасов, 36

Кремень – Николаев – 1:1

Голы: Зубков, 90+2 – Сула, 62, (пен.)

Прикарпатье – Кристалл – 1:1

Голы: Волошинович, 4 – Глывый,41

Черноморец – Агробизнес – начало в 17:00

Оболонь – Альянс – начало в 18:00

Полесье разбило Авангард. Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине гости повели в счете благодаря голу Понедельника, а Галенко почти сразу удвоил преимущество. В конце встречи Гавриленко довел счет до разгромного. Аналогичную победу одержала Волынь. "Крестоносцы" вышли вперед благодаря быстрому дублю Кизилатеша, а Протасов еще до перерыва установил окончательный счет.

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ВПК-Агро минимально обыграл Ниву и набрал важные очки в борьбе за выживание. Единственным голом в поединке отметился Шмигальский. А вот Николаев не удержал победу над Кремнем – Сула вывел гостей вперед в середине второй половины, но Зубков в компенсированное время спас свою команду от поражения.

Вереск и Металлист 1925 в центральном матче игрового дня не смогли выявить сильнейшего. Верес больше владел инициативой, о чем свидетельствует количество ударов (12 против 6), однако ни один из них так и не привел к взятию ворот. Ничьей разошлись и аутсайдеры первенства – Прикарпатье и Кристалл. Ивано-франковский клуб вышел вперед благодаря голу Волошиновича уже на 4 минуте, однако Глывый установил окончательный счет еще до перерыва.

Первая лига: Волынь неожиданно уступила Авангарду, Оболонь переиграла Металлист 1925, Агробизнес разбил Прикарпатье