Первая лига: Верес и Металлист 1925 не выявили сильнейшего, Полесье и Волынь одержали разгромные победы
Состоялись очередные матчи 11-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Первая лига 2020/21, 11-й тур
Авангард – Полесье – 0:3
Голы: Понедельник, 55, Галенко, 58, Гавриленко, 76
Верес – Металлист 1925 – 0:0
ВПК-Агро – Нива Т – 1:0
Гол: Шмигельский, 21
Горняк-Спорт – Волынь – 0:3
Голы: Кизилатеш, 6, 14, Протасов, 36
Кремень – Николаев – 1:1
Голы: Зубков, 90+2 – Сула, 62, (пен.)
Прикарпатье – Кристалл – 1:1
Голы: Волошинович, 4 – Глывый,41
Черноморец – Агробизнес – начало в 17:00
Оболонь – Альянс – начало в 18:00
Полесье разбило Авангард. Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине гости повели в счете благодаря голу Понедельника, а Галенко почти сразу удвоил преимущество. В конце встречи Гавриленко довел счет до разгромного. Аналогичную победу одержала Волынь. "Крестоносцы" вышли вперед благодаря быстрому дублю Кизилатеша, а Протасов еще до перерыва установил окончательный счет.
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ВПК-Агро минимально обыграл Ниву и набрал важные очки в борьбе за выживание. Единственным голом в поединке отметился Шмигальский. А вот Николаев не удержал победу над Кремнем – Сула вывел гостей вперед в середине второй половины, но Зубков в компенсированное время спас свою команду от поражения.
Вереск и Металлист 1925 в центральном матче игрового дня не смогли выявить сильнейшего. Верес больше владел инициативой, о чем свидетельствует количество ударов (12 против 6), однако ни один из них так и не привел к взятию ворот. Ничьей разошлись и аутсайдеры первенства – Прикарпатье и Кристалл. Ивано-франковский клуб вышел вперед благодаря голу Волошиновича уже на 4 минуте, однако Глывый установил окончательный счет еще до перерыва.
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