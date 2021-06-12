Первая лига: Верес и Черноморец одержали синхронные победы, Металлист 1925 неожиданно уступил аутсайдеру
Состоялись заключительные поединки Первой лиги сезона 2020/21. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Первая лига 2020/21, 30-й тур
Авангард – Прикарпатье – 3:1
Голы: Бородай, 11, 45, Гуничев, 64 – Цюцюра, 69
Агробизнес – Николаев – 1:1
Голы: Груша, 41 – Яворский, 32
Альянс – Кремень – 1:1
Голы: Агапов, 44 – Галата, 38
Волынь – Чорноморець – 1:2
Голы: Оринчак, 42 – Бугай, 26, Авагимян, 52
Удаление: Максимчук, 68 (Волынь)
Горняк-Спорт – Верес – 1:2
Голы: Богомаз, 90+1, – Кучеров, 29, Дахновский, 77
Кристалл – Нива Т – 1:1
Голы: Ходаковский, 19 – Кисленко, 34
Металлист 1925 – ВПК-Агро – 1:2
Голы: Батюшин, 26 – Беляев, 11, Воробей, 90+1
Полесье – Оболонь – 1:2
Голы: Грицук, 52, (пен.) – Слободян, 17, (пен.), Мединский, 32
Верес не испытал проблем в заключительном матче сезона 2020/21 против Горняк-Спорта. В первом тайме Кучеров, а во второй половине Дахновский принесли победу ровенчане, которые завершили первенство на первой строчке с 68 очками. Гол Богомаза в добавленное время никак не повлиял на исход матча.
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Черноморец в непростом поединке обыграл Волынь. Команды обменялись голами до перерыва, а во второй половине Авагимян вывел одесситов вперед. Волынь могла бы отыграться, но Максимчук подвел одноклубников, получив вторую желтую карточку.
А вот третий лидер чемпионата – Металлист 1925 – неожиданно уступил ВПК-Агро. Казалось бы, судьба встречи была решена в первом тайме – на гол Беляева результативно ответил Батюшин. Но уже в компенсированное время Воробей принес победу ВПК-Агро. Добавим, что по итогам последнего тура Первой лиги турнирное положение изменилось только у двух команд – Авангард поднялся на 12 место благодаря победе над Прикарпатьем, которое опустилось на 14 место.