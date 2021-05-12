Первая лига

6 тур

ВПК-Агро – Верес – 0:4

Голы: Шестаков, 2, 30 (пен), 71, Пасич, 82

7 тур

Альянс – Полесье – 1:0 (Live)

Голы: Зубков, 9

14 тур

Волынь – Прикарпатье – 2:0

Голы: Нкололо, 5 (пен), Шарпар, 21

Верес, который в 2021 году еще не проигрывал и уверенно мчится в УПЛ, в перенесенном поединке 6-го тура встречался с ВПК-Агро. Беспроигрышная серия ровенчан в чемпионате насчитывала уже 15 матчей, а последний раз они уходили с поля побежденными еще 10 ноября 2020-го.

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Уже на 2-й минуте капитан гостей Михаил Шестаков ударом головой поразил ворота ВПК-Агро. Хозяева могли тут же отыграться, но за Богдана Когута сыграла перекладина. В середине тайма гости забили второй гол – Шелихов сбил Сергийчука в штрафной, а Шестаков с пенальти оформил дубль.

После перерыва хозяева так и не сумели забить хотя бы гол, а вот Верес довел счет до разгромного. После подачи углового отличился все тот же Шестаков, оформив хет-трик. А точку в матче поставил Пасич, поразив дальний нижний угол. 0:4 – команда Юрия Вирта набрала 58 пунктов и оторвалась от Черноморца на 6 очков, имея игру в запасе. А вот от 4-го места гандикап ровенчан составляет целых 13 очков – уже в следующем туре Верес может официально оформить выход в УПЛ, если победит Металлист 1925.

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В рамках 14-го тура состоялось западноукраинское дерби – Волынь принимала Прикарпатье. Если подопечные Василия Сачко занимали 5-ю позицию и еще имели призрачные надежды на повышение в классе, то команда из Ивано-Франковска, которая недавно сменила тренера, находилась на грани зоны вылета.

Начало игры было идеальным для Волыни. После ошибки гостей в центре поле Коломоец ворвался в штрафную и был сбит. Пенальти реализовал Мишель Нкололо. Довольно быстро команда Василия Сачко укрепила свое преимущество. Чачуа навесил со штрафного, а Шарпар головой вогнал мяч в сетку. Такое начало деморализовало Прикарпатье, которое не смогло ответить хоть одним точным ударом – больше забитых мячей в поединке не было.

2:0 – Волынь набрала 40 пунктов и отстает от Металлиста 1925 на 7 очков, но сыграла на матч меньше. Сейчас команда из Луцка идет пятой, а Прикарпатье – 14-м.

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