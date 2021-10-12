Первая лига, 13-й тур

Ужгород – Подолье – 0:1

Гол: Липовуз, 8

Прикарпатье – Агробизнес – 0:0

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Ужгород продолжил провальный старт сезона очередным поражением. На этот раз закарпатцев в родных стенах обыграло Подолье. Быстрый гол гостей стал решающим во встрече, позволив Подолью подняться на 6-ю строчку в таблице, Ужгород – последний.

Западноукраинское дерби в исполнении Прикарпатья и Агробизнеса не слишком порадовало франковских фанатов. Команды расписали безголевую ничью. После 13-ти туров Прикарпатье расположилось на 8-й строчке, Агробизнес остается в зоне вылета – 15-е место.

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