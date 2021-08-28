Первая лига, 6 тур

Краматорск – Ужгород – 3:2

Голы: Прокопчук, 15, Витенчук, 17 (пен.), Гуничев, 83 – Гайдучек, 39, Шкиндер, 89

Полесье – Альянс – 3:1

Голы: Нестеров, 26, Коломоец, 50, 52 – Поднебенной, 32

Нива Т – Агробизнес – 1:1

Голы: Бичек, 11 – Когут, 62

Волынь – Металлист – 0:3

Голы: Романюк, 69, Банада, 84, Матеус, 90+4

Ужгород уже сменил тренера, однако Богдану Блавацкому не удалось добыть очки в дебютном матче. Закарпатцы ужасно начали поединок с Краматорском, дважды пропустив за 17 минут. Гайдучек отыграл один мяч до перерыва. Второй тайм долго оставался "сухим", пока команды не обменялись голами под занавес – 3:2. Ужгород с одним очком засел на дне таблицы.

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Полесье вернулось на победный путь благодаря Юрию Коломойцу. Экс-форвард сборной Украины оформил дубль в ворота Альянса за две минуты, вырвав для житомирян три очка. Тернопольская Нива могла вернуть себе третье место, но не справилась с Агробизнесом, который неожиданно идет среди аутсайдеров. Хозяева открыли счет благодаря стремительной контратаке. Развить успех не удалось, а после перерыва подопечные Чижевского ответили своим голом – 1:1.

День закрывался центральным матчем тура между Волынью и Металлистом. Лучане долго сдерживали идеального лидера, который в предыдущих поединках не потерял ни одного очка. Для пробития Недилько понадобился настоящий шедевр. Правый защитник Романюк ждал на подступах к штрафной и роскошно пробил первым касанием. Банада закрепил преимущество Металлиста, а Матеус довел матч до разгрома – 0:3.

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