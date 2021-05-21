Первая лига, 27-й тур

Прикарпатье – Металлист 1925 – 0:3

Голы: Голодюк, 54, Пономарь, 72, 75

Верес – Альянс – 3:3

Голы: Пасич, 52, Шестаков, 55, Петько, 62 – Писный, 21, Ярошенко, 28, 88

Нереализованный пенальти: Шестаков, 46 (Верес)

Кремень – Агробизнес – 0:1

Гол: Черненко, 29

Николаев – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Кушниренко, 3

Горняк-Спорт – Авангард – 0:2

Голы: Гуттинер, 11, Ермоленко, 83

Нива Тернополь – Полесье – 2:0

Голы: Кисленко, 23, Семенина, 68 (пен)

Оболонь – Волынь – 2:1

Голы: Батальский, 47, 88 – Орынчак, 9

Черноморец – Кристалл – 2:0 (после первого тайма)

Игровой день Первой лиги открывал поединок Прикарпатья и Металлиста 1925. В первом тайме была голевая засуха, а вот во втором роззабивались гости. Первое взятие ворот произошло во время стандарта – после серии рикошетов мяч отлетел к Голодюку, Олег первым сориентировался и пробил голкипера. За несколько мгновений эффектный дубль в свой актив забил Пономарь, что стало финальной точкой во встрече. Харьковчане продолжают борьбу за повышение в классе.

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Для Вереса матч с Альянсом был очень важным. В случае победы команда Юрия Вирта досрочно обеспечила бы себе выход в УПЛ. Правда, первая 45-минутка для "красно-черных" была не такой, как они ожидали – Альянс дважды забил и на отдых пошел с преобладанием. После перерыва Верес показал свой характер и оформил сумасшедший камбэк. Сначала Михаил Шестаков не реализовал пенальти, но уже через несколько мгновений забил Евгений Пасич, а голом реабилитировался Шестаков. Третий гол в течение 9 минут забил Петько со штрафного. Казалось, что Верес уже оформил выход в УПЛ, но Альянс разрушил все их планы, сравняв счет на последних секундах с пенальти. Финальный свисток зафиксировал ничью 3:3 – повышение в классе Верес может оформить в следующем туре.

Агробизнес приехал в гости к Кремню. Единственный гол болельщики увидели в первой половине встречи. Эффектным ударом из-за пределов штрафной отметился Черненко, оставив надежды команде из Волочиска на повышение в классе, ведь она расположилась на 4 строчке.

Николаев принимал ВПК-Агро и вслед за Агробизнесом одержал минимальную победу. Во встрече был только один результивний удар – на 3 минуте пенальти реализовал Кушниренко. Горняк-Спорт дома уступил Авангарду, пропустив по голу в каждом из таймов. Тернопольская Нива уверенно одолела Полесье и почти гарантировала себе сохранение в Первой лиге.

А вот Волынь упустила победу на выезде – обидчиком стала Оболонь. Лучане отметились первыми, а помог им в этом голкипер киевлян, который неуклюже сыграл на выходе. Мяч подстерег Орынчак и поразил пустые ворота. После перерыва "пивовары" оформили камбэк, дважды забив головой. Волынь осталась седьмой, Оболонь поднялась на 8 место.

Турнирная таблица Первой лиги

Курьезный гол Волыни: