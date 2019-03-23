Первая лига: СК Днепр-1 переиграл Металлист 1925, первая победа Кучука с Рухом, поражение Волыни от Авангарда

Первая лига вернулась после зимней паузы и подарила любителям футбола несколько матчей и настоящую феерию красных карточек.

Первая лига, 19-й тур

Колос Коваливка – Прикарпатье – 3:1

Голы: Бондаренко, 16, 35, Морозко, 84 – Конколняк, 37

Удаление: Ковальчук, 37, Кузьмин, 68, Квасный, 77

Рух – Балканы – 1:0

Гол: Никитюк, 65

Волынь – Авангард – 0:1

Гол: Кириенко, 75

Удаление: 58 (?), Сухаров, 89 (вторая желтка карта)

Металлист 1925 – СК Днепр-1 – 1:2

Голы: Жданов, 10 – Кулиш (пен.), 28 Кузык, 49

Удаление: Гранкин, 29

Колос с Коваливки без труда обыграл Прикарпатье. Гости встречи доигрывали матч ввосьмером. В первом тайме прямую красную получил Ковальчук, а после перерыва "отличились" красными карточками Кузьмин и Квасный. В итоге 3:1 – победа Колоса над обескровленным Прикарпатьем.

Рух дома минимально победил Балканы в первом матче Леонид Кучука на тренерском мостике винникивского клуба. Единственный гол во встрече в свой актив записал Никитюк на экваторе второго тайма.

Первая лига: Ингулец на последних минутах одолел Николаев в первом матче после зимнего перерыва

Авангард на выезде одолел Волынь в сверхпринципиальном матче. Гол за краматорцев забил Никитюк.

В центральном матче 19-го тура Первой лиги встречались Металлист 1925 и СК Днепр-1. Оба клуба идут в верхней части таблицы и претендуют на выход в УПЛ. Первыми вперед вышли хозяева в дебюте встречи. Днепряне сначала отыгрались усилиями Кулиша, который реализовал пенальти, а после перерыва Кузык установил преимущество гостей. Металлист 1925 пытался отыграться и оказывать давление во втором тайме, однако сделать это было крайне сложно, ведь харьковчане играли вдесятером после удаления Гранкина. Матч в итоге завершился минимальной победой СК Днепр-1 со счетом 2:1.