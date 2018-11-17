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Первая лига: СК Днепр-1 не заметил Зирку, Металлист 1925 на выезде одолел Сумы

18:57 113 Читати українською
Первая лига: СК Днепр-1 не заметил Зирку, Металлист 1925 на выезде одолел Сумы
СК Днепр-1

Состоялись первые матчи 17-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги.

Лидер Первой лиги СК Днепр-1 на своем поле уверенно разобрался с главным аутсайдером первенства Зиркой. Гости пропустили по два гола в каждом из таймов.

Главный преследователь днепрян Металлист 1925 не отпустил лидера в отрыв, на выезде одолев Сумы.

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Авангард дома без особых проблем обыграл Прикарпатье и поднялся на 5 место в турнирной таблице Первой лиги.

Во втором матче подряд не может победить Волынь. После поражения в прошлом туре от Металлиста 1925 лучане сыграли вничью с Агробизнесом, который в нынешнем сезоне одержал лишь одну победу.

Первая лига, 17 тур

Сумы – Металлист 1925 –1:3

Голы: Перепелица, 30 – Давыдов, 8, Синица, 39, Сула, 84

Авангард – Прикарпатье – 3:1

Голы: Демченко, 14 Матяж, 25 Полулях, 26 – Оринчак, 15

СК Днепр-1 – Зирка – 4:0

Голы: Логинов, 4, Кулиш, 43, Чичиков, 59, Павлюк, 68 (автогол)

Волынь – Агробизнес – 0:0

Первая лига18 турАвангард Луцк (Луцк)

Волынь - Агробизнес: Суббота 17 ноября 2018

Волынь
Матч окончен
0 : 0
Агробизнес
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