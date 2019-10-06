Первая лига: Рух вырвал победу над Кремнем, Ингулец разобрался с Оболонью-Бровар в битве лидеров

Состоялись два заключительных матча 12 тура Первой лиги. Ингулец принимал лидера чемпионата Оболонь-Бровар, а Кремень поехал в гости к львовскому Руху.

Первая лига, 12 тур

Ингулец – Оболонь-Бровар – 2:0

Голы: Сичинава, 16, 44 (пен.)

Рух – Кремень – 1:0

Гол: Климчук, 81 (пен.)

Первая команда чемпионата Оболонь-Бровар не смогла сдержать натиск Ингульца, который перед отчетным туром находился на шестой строчке и отставал от киевлян на четыре очка. Героем встречи стал грузинский легионер хозяев Никита Сичинава, который отметился дублем. Сначала форвард воспользовался хаосом в штрафной "пивоваров" и добил мяч в сетку с нескольких метров, а затем уверенно реализовал пенальти – 2:0.

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Львовский Рух столкнулся с неожиданными проблемами в домашнем матче против Кремня, который является одним из главных аутсайдеров чемпионата. Команда Леонида Кучука не могла ничего поделать с редутами гостей, пока арбитр не назначил пенальти на 81 минуте встречи. Приговор уверенно исполнил Юрий Климчук и принес своей команде тяжелые три очка.

Плотность на вершине таблицы Первой лиги просто шокирует – семерку лидеров (Оболонь-Бровар, Металлист 1925, Ингулец, Рух, Минай, Авангард и Агробизнес) разделяют всего три пункта!

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