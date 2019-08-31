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Первая лига: Рух разгромил Николаев, Металлист без проблем разобрался с ОПФК Черкащиной

21:44 60 Читати українською
Первая лига: Рух разгромил Николаев, Металлист без проблем разобрался с ОПФК Черкащиной
Рух – Николаев – 4:1 / фото ФК Рух

В рамках 6-го тура Первой Лиги Ингулец и Минай разошлись миром, Агробизнес обыграл МФК Металлург.

Первая лига 2019/20, 6-й тур

Балканы – Горняк-Спорт – 0:0

Кремень – Авангард – 1:1

Голы: Нечипоренко, 72 – Яворский, 55

Рух – Николаев – 4:1

Голы: Эрнест, 46, Климчук, 59, (пен.), Брикнер, 65, Калюжный, 88 – Войцеховский, 25

Агробизнес – МФК Металлург – 2:0

Голы: Черненко, 9, Семенец, 70

Оболонь-Бровар – Волынь – 0:0

Ингулец – Минай – 1:1

Голы: Сичинава, 82 – Стасюк, 30

Металлист 1925 – ОПФК Черкащина – 3:0

Голы: Романов, 5, Поспелов, 45, Кольцов, 89

Рух дома уверенно переиграл Николаев. Хотя гости первыми открыли счет на 25-ой минуте, но после перерыва Эрнест, Климчук с пенальти, Брикнер и Калюжный обеспечили комфортную победу львовской команде.

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Агробизнес без проблем переиграл МФК Металлург благодаря голам Черненко и Семенца, а Металлист 1925 разгромил ОПФК Черкащина и продолжает преследовать лидеров чемпионата.

Таким образом, именно Агробизнес возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 13 очками в активе. Металлист 1925, Ингулец, Рух, и Авангард имеют по 11 очков.

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