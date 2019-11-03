Первая лига: Рух разгромил Балканы, Оболонь-Бровар и Минай одержали очередные победы

Состоялись очередные поединки 16-го тура чемпионата Украины 2019/20 среди команд Первой лиги.

Первая лига, 16 тур

Николаев – Горняк-Спорт – 0:3

Голы: Корольков, 9 (пен), Батюшин, 78, Котляр, 89

Удаления: Сартина, 41 – Корольков, 15

Ингулец – Металлист 1925 – 1:1

Голы: Сичинава, 73 (пен) – Дерек, 90+2

Прикарпатье – Минай – 1:2

Голы: Барчук, 65 (пен) – Шпак, 14, Нуриев, 72

Удаление: Новак, 90+4

МФК Металлург – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Мединский, 44 (пен)

Рух – Балканы – 3:0

Голы: Никитюк, 14, Эрнест, 21, Кондраков, 69

Черноморец – ОПФК Черкащина – 2:1

Голы: Норенков, 11, Хамелюк, 74 – Аверьянов, 71

В воскресных матчах Первой лиги обошлось без сенсаций. Лидеры – Оболонь-Бровар, Рух и Минай – одолели своих соперников, а в центральном поединке тура Ингулец не удержал победу над Металлистом 1925, пропустив уже в компенсированное время.

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Оболонь-Бровар продолжает возглавлять турнирную таблицу (34 пункта), но Рух, который отстает на один балл, имеет еще игру в запасе. В целом первую и шестую команды разделяют всего 4 очка – невероятная плотность!

На дне турнирной таблицы разместились ОПФК Черкащина и МФК Металлург.