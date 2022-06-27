Война продолжает вносить свои коррективы в украинскую футбольную жизнь.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский и его команда / Фото из открытых источников

Полуфиналист Кубка Украины сезона-2020/21 – Агробизнес – может не стартовать в новом розыгрыше Первой лиги, сообщает SportArena.

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По информации источника, президент волочиского клуба Олег Собуцкий не считает целесообразным функционирование команды во время полномасштабной войны.

Напомним, в середине марта владелец клуба заявил, что со сборов в Турции в Украину вернулись только трое игроков, а со всеми остальными Агробизнес разорвет контракты.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должно стартовать по 16 клубов. Прошлый сезон Агробизнес завершил на 13-й строчке турнирной таблицы второго по силе дивизиона.

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