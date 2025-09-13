13 сентября состоялись матчи 6-го тура Первой лиги. Результаты и обзоры встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 6-й тур

Металлист – Прикарпатье-Благо – 2:2

Голы: Кайдалов, 21, Цвиренко, 65 – Хома, 87, Француз (пен.), 89

Нива – Виктория – 2:1

Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 – Сейтхалилов, 66

Подолье спаслось от поражения Пробой, Буковина вышла в лидеры чемпионата: Первая лига

В первом матче игрового дня встречались Металлист и Прикарпатье. Харьковчане открыли счет на 20-й минуте – Багачанский в контратаке отдал классный пас на Кайдалова, а тот прошел в штрафную и пробил в ближнюю девятку.

На 61-й минуте Пидгурский бил головой после подачи углового, мяч попал в перекладину. Однако через две минуты Металлист таки забил. Цвиренко отдал пас на фланг Луциву, дальше полузащитник сделал передачу в штрафную, а там тот же Цвиренко нанес сильный удар под перекладину.

На 86-й минуте Прикарпатье смогло отквитать один мяч. Жмуйда сделал прострел с фланга, а там мяч достался Хомы, который не промахнулся. Вскоре опрометчиво сыграл в своей штрафной, после чего судья назначил пенальти в пользу гостей. Француз реализовал одиннадцатиметровый, пробив по центру. В итоге Прикарпатье смогло вырвать ничью.

В другом матче дня Нива встречалась с Викторией. Команда из Тернополя забила два гола еще в первом тайме. На 32-й минуте Мысык получил мяч у угла штрафной и нанес классный удар в дальний угол. Чуть позже Резепов разогнал атаку и отдал пас Тлумаку. Полузащитник мощно пробил издали, а вратарь свою команду не спас – 2:0.

Во втором тайме Сейтхалилов в одно касание замкнул прострел Паламаря и сократил отставание Виктории. Однако в течение следующих 35 минут гости не смогли забить еще хотя бы один мяч, поэтому победу одержала Нива.