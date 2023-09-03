Завершились воскресные матчи 6-го тура Первой лиги. Читайте отчет о поединках в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 6-й тур

Группа А

Хуст – Подолье – 2:1

Голы: Борисенко, 4, Шевчук, 20 – Болденков, 86

Прикарпатье – Нива Бузова – 2:2

Голы: Француз, 43, Семка, 66 – Кныш, 22, Прокопчук, 90

Нива Т – Агробизнес – 0:0

Группа Б

Диназ – Горняк-Спорт – 3:1

Голы: Малаки, 17, Де Соуза Насименто, 54, Кириченко, 69 – Посевкин, 21

Ингулец – МФК Металлург – 3:2

Голы: Кольцов, 61, (пен.) 80, Резепов, 82 – Фальковский, 10, Сад, 90+1

Полтава – Виктория – 2:2

Голы: Вивдич, 22, Горжуй, 82 – Мишенко, 41, Шаврин, 87

В группе А Карпаты сохранили лидерство благодаря Прикарпатью, которые расписали результативную ничью с конкурентами "львов" – Нивой Бузовой. Хуст одержал минимальную победу над Подольем, а Нива Т и Агробизнес голами не отмечались.

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В группе Б не обошлось без конфузов, причем в матче лидера первенства – Ингульца. Команда из Петрово в тяжелом матче одолела МФК Металлург (3:2), а самый яркий момент состоялся в конце игры. Арбитр добавил 4 минуты к игре, но финальный свисток прозвучал раньше. После остановки игры рефери понял свою ошибку и дал командам доиграть минуту, которая не повлияла на результат.

Также отметим победу Диназа над Горняк-Спортом (3:1), а Полтава и Виктория расписали результативную мировую – 2:2.

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