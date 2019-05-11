Первая лига: Прикарпатье неожиданно разбило СК Днепр-1, Металлист 1925 не смог победить Горняк-Спорт

Состоялись поединки 28 тура Первой Лиги чемпионата Украины.
Украина, Первая лига, 28 тур
Горняк-Спорт – Металлист-1925 – 1:1
Голы: Корольков, 90+5 – Романов, 39
Прикарпатье – СК Днепр-1 – 4:0
Голы: Конкольняк, 12 Оринчак, 48, Барчук, 68, Дитко, 74
Удаление: Боришкевич, 83 – Панасенко, 58
Николаев – Волынь – 1:2
Голы: Войцеховский, 19 – Кожанов, 45+2, Волошинович, 71
Колос – Сумы – 4:0
Голы: Морозко, 16, Гавриш, 30 Дорошенко, 80, Лысенко, 84
Движение – Агробизнес – 4:0
Голы: Брикнер, 21 Климчук, 33, Бойчук И (автогол), 36, Бойчук Б, 58
СК Днепр-1 поднялся в УПЛ, победа Волыни над Колосом определила триумфатора Первой лиги
В 28 туре Первой Лиги чемпионата Украины Рух, Колос и Прикарпатье уничтожили Агробизнес, Сумы и СК Днепр-1 соответственно с одинаковым счетом 4:0. Волынь минимально победила Николаев, а Металлист 1925 сыграл вничью с Горняк-Спортом.
Турнирная таблица Первой лиги: