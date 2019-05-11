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Первая лига: Прикарпатье неожиданно разбило СК Днепр-1, Металлист 1925 не смог победить Горняк-Спорт

11 мая 19:27 574 Читати українською
Первая лига: Прикарпатье неожиданно разбило СК Днепр-1, Металлист 1925 не смог победить Горняк-Спорт
ФК Колос / Сайт клуба

Состоялись поединки 28 тура Первой Лиги чемпионата Украины.

Украина, Первая лига, 28 тур

Горняк-Спорт – Металлист-1925 – 1:1

Голы: Корольков, 90+5 – Романов, 39

Прикарпатье – СК Днепр-1 – 4:0

Голы: Конкольняк, 12 Оринчак, 48, Барчук, 68, Дитко, 74

Удаление: Боришкевич, 83 – Панасенко, 58

Николаев – Волынь – 1:2

Голы: Войцеховский, 19 – Кожанов, 45+2, Волошинович, 71

Колос – Сумы – 4:0

Голы: Морозко, 16, Гавриш, 30 Дорошенко, 80, Лысенко, 84

Движение – Агробизнес – 4:0

Голы: Брикнер, 21 Климчук, 33, Бойчук И (автогол), 36, Бойчук Б, 58

СК Днепр-1 поднялся в УПЛ, победа Волыни над Колосом определила триумфатора Первой лиги

В 28 туре Первой Лиги чемпионата Украины Рух, Колос и Прикарпатье уничтожили Агробизнес, Сумы и СК Днепр-1 соответственно с одинаковым счетом 4:0. Волынь минимально победила Николаев, а Металлист 1925 сыграл вничью с Горняк-Спортом.

Турнирная таблица Первой лиги:

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