Первая лига 2025/26, 1-й тур

Виктория – Прикарпатье-Благо – 0:2

Голы: Хома, 32, 38

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Продолжением первого тура стал матч Виктории и Прикарпатья-Благо. Поединок начался с преимущества сумской команды – игроки Виктории создали несколько неплохих моментов, однако до точного завершающего удара дело так и не дошло.

Зато счет открыли гости. На 32-й минуте нападающий Прикарпатья-Благо Андрей Хома подхватил мяч у центрального круга, протащил его в штрафную и роскошным ударом поразил ворота хозяев, которые защищал Владислав Кучерук. Очень красивый гол удался Хоме.

А уже через шесть минут форвард оформил дубль – мяч после борьбы на левом фланге отскочил к Хоме, который классным обводящим ударом снова огорчил вратаря хозяев.

Два пропущенных мяча выбили из колеи Викторию, которая до того выглядела вполне равной со своим соперником. В конце первого тайма Прикарпатье-Благо могло забить в третий раз, но хозяев выручил Кучерук.

Во втором тайме забитых мячей не было – Финальный свисток зафиксировал победу Прикарпатья-Благо со счетом 2:0.

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