Как стало известно Футбол 24, владелец тернопольского ТРЦ "Подоляны" Василий Чубак выкупил у ФК Хуст место в Первой лиге и перевезет клуб в Тернополь.

Клубы УПЛ массово заявили дубли, 4 новых имени, Хуст "воскрес" – официальный состав участников Первой и Второй лиг 2024/25

Со следующего сезона в Первой лиге будет выступать новый клуб Хуст-Подоляны (Тернополь).

Напомним, ранее закарпатский клуб проиграл Звягелю по сумме двух переходных матчей и вылетел в третий дивизион. Однако чемпион Второй лиги – Дружба (Мировка) – заявил, что снимается с соревнований из-за закона о мобилизации (руководство не может забронировать игроков и гарантировать безопасность от действий ТЦК). Как следствие, Хуст сообщил, что готов заменить Дружбу и был включен в состав команд Первой лиги на сезон 2024/25.

К слову, базовый день начала соревнований во втором дивизионе – 25 июля.

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