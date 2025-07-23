Украинский футбол переживает тяжелые времена из-за войны. Ряд клубов снимаются с соревнований из-за проблем. Так, Минай решил, что не будет играть в Первой лиге, но ему уже нашли замену.

МФК Металлург прокомментировал возможную замену Миная в Первой лиге – в клубе уже успели сменить эмблему (ФОТО)

МФК Металлурга будет играть в Первой лиге вместо Миная. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вчера мы презентовали новый логотип и стиль СК Металлург Запорожье – и услышали ответ на важный вопрос. Да. Мы принимаем вызов. Да. Металлург будет играть в Первой лиге", – говорится в сообщении.

Напомним, что старт второго украинского дивизиона запланирован на 2 августа.

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