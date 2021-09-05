В матче 7-го тура Первой лиги ужгородцы вновь не смогли набрать хотя бы очко в битве с Полесьем. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 7-й тур

Ужгород – Полесье – 0:2

Голы: Козак, 61, Шастал, 85

Удаление: Чушенко, 84 (Ужгород, красная карточка)

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Откровенный аутсайдер турнирной таблицы – Ужгород – в первом тайме матча с Полесьем сумел удержать свои ворота на замке. Однако в середине второй сорокапятиминутки житомирянам удалось сломать насыщенную оборону хозяев и усилиями Артема Козака открыть счет в матче.

За пять минут до окончания поединка Богдан Оринчак убежал в стремительную контратаку и на подступах к штрафной был буквально скошен Владиславом Чушенко. Арбитр сразу показал защитнику ужгородцев красную карточку и назначил опасный штрафной. Тщательно выстроенная стенка не спасла хозяев – Андрей Власюк пробил в кого-то из защитников, мяч отскочил в сторону голкипера, который, однако, не успел его зафиксировать. На мгновение расторопнее оказался Дмитрий Шастал, который увеличив счет, открыл счет своим голам за Полесье.

Победа позволила житомирянам набрать 12 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы, Ужгород с 1 пунктом остается последним.

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