Первая лига, 12 тур

Диназ – Прикарпатье – 2:2

Голы: Клименко, 51, 62 – Рудюк, 29, Барчук, 64

Буковина – Полесье – 1:2

Голы: Будковский, 36 (авт) – Вакула, 47, Будковский, 67

Позавчера Карпаты уступили, позволив Полесью увеличить отрыв в турнирной таблице до 9 очков. Житомирцы не без проблем воспользовались шансом. Героем матча стал Будковский. Правда, сначала Филипп забил в свои ворота, но во втором тайме ассистировал на дебютный гол Вакулы, а затем забил победный мяч.

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Диназ и Прикарпатье борются за попадание в первую четверку, которая во второй половине сезона будет бороться за медали. Ничья стала тем результатом, который был невыгоден всем. Теперь только чудо может помочь Диназу избежать борьбы за выживание. У Прикарпатья тоже очень сомнительные перспективы – в двух последних турах играть против фаворитов. Нужно набрать не менее 2 очков и надеяться, что тернопольская Нива будет исключительно проигрывать.