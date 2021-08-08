Украина, Первая лига, 3-й тур

Подолье – ВПК-Агро – 3:0

Голы: Островский, 20, Пернацкий, 64, Коваль, 76

Альянс – Волынь – 0:0

Нива Т – Олимпик – 0:0

Нереализованный пенальти: Семенина, 66 (Н)

Вторая лига: Карпаты уверенно обыграли Днепр Черкассы – команда Тлумака идет без потерь

В Хмельницком путь к первой победе в сезоне Подолье начало на 20-й минуте. Затяжная атака хозяев завершилась ошибкой голкипера ВПК-Агро, который позволил Денису Островскому обыграть себя и забить фактически в пустые ворота. После перерыва подоляне забили еще дважды. Сначала Александр Пернацкий эффектно головой замкнул навес с углового. А на 76-й Мораренко мастерски покатил с правого фланга в штрафную, где Станислав Коваль мощно пробил низом в одно касание.

Зато в Тернополе активнее начали гости. Олимпик в стартовом отрезке дважды обстучал каркас ворот Нивы, а когда капитан донетчан Белый после стандарта бил, казалось, наверняка, то тернопольчан спас Механив. Постепенно игра успокоилась, и новая вспышка активности пришлась на старт второй половины. Теперь игру вела Нива. В конце концов, давление хозяев заставило Олимпик ошибиться: Карвацкий неудачно головой сбросил на кипера, Рыбак побежал на перехват и просто скосил Волохатого – пенальти. К отметке подошел ветеран Игорь Семенина, пробил по центру и позволил голкиперу парировать выстрел ногами. Попытка финального же штурма от Олимпика оборона Нивы слаженно нивелировала.

Не увидели голов и в Сумах. Скандальный Альянс сыграл равный матч с Волынью. Команды лишь изредка обменивались опасными выпадами. Лучане угрожали хозяевам преимущественно со стандартов. Лучшая возможность команды Шахова была упущена в первом тайме, когда Войтиховский классно бил со штрафного под перекладину. Однако, Альянс спас Ефанов. Хозяева ответили ударом Агапова над воротами. В конце концов, поединок закономерно завершился нулевой ничьей.

Турнирная таблица Первой лиги